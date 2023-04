Più di 66mila persone sugli spalti. Fischio d'inizio ore 21 e cancelli aperti dalle 18:30

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Previsti più di 66mila tifosi allo Stadio Olimpico questa sera. In occasione della gara di ritorno con il Feyenoord - calcio d'inizio alle ore 21 - si registra l'ennesimo sold out stagionale da parte della Roma, che con un comunicato ufficiale invita gli spettatori a recarsi verso l'impianto con congruo anticipo, almeno 90 minuti prima del fischio d'inizio. I cancelli verranno aperti a partire dalle ore 18.30, così da permettere il corretto flusso dei tifosi ai tornelli.

Sarà colorato di giallorosso anche il settore solitamente riservato agli ospiti, dopo il divieto di vendita ai tifosi del Feyenoord, la Prefettura ha infatti concesso alla Roma la possibilità di aprire i Distinti Nord Ovest ai supporter di casa, con i biglietti che sono andati a ruba in pochissime ore.

Visti i possibili disguidi, a causa della presenza dei tifosi olandesi in città, sono previste numerose modifiche alla viabilità, soprattutto nelle zone limitrofe allo Stadio Olimpico: sarà infatti esteso il divieto di sosta nell'intera area del Foro Italico, e non si esclude l'interruzione alla viabilità in caso di necessità.