Pioli carica: "Vale doppio". Giroud titolare

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Giroud dal primo minuto, Pobega e Florenzi indisponibili. Nella giornata di ieri Pioli ha confermato in conferenza stampa la presenza del centravanti francese, completamente recuperato: «Sta bene - ha affermato il tecnico - ha avuto necessità di fare qualche giorno di scarico, ma adesso è disponibile». In vista dello scontro diretto con la Roma l'allenatore rossonero potrà inoltre contare sull'ottimo periodo di forma di Leao: «Il mio legame con lui è forte, è il giocatore che è stato più tempo nel mio ufficio. Ci aspettiamo tanto da lui».

Contro la squadra di Mourinho saranno fondamentali i movimenti dei centrocampisti, in particolare quelli di Krunic e Bennacer: «Sono duttili, lavoriamo molto sugli atteggiamenti della squadra avversaria, e loro due possono essere spostati di posizione senza problemi». Pioli si è inoltre concentrato sull'importanza di conquistare i tre punti in ottica Champions, anche in vista degli impegni futuri: «Sicuramente è una partita che vale doppio, nelle ultime giornate abbiamo tre scontri diretti, più punti faremo più avremo possibilità di arrivare tra le prime quattro».

Confermata la difesa a quattro formata da Calabria, Kjaer - altro ex della gara - Tomori e Theo, mentre al fianco di Krunic in mediana ci sarà Tonali, con Pobega ancora fuori per infortunio. Sulla trequarti, oltre all'imprescindibile Leao, ci saranno Bennacer e Brahim Diaz, con Giroud pronto a tornare in campo dopo il gol con il Napoli nei quarti di finale di Champions.