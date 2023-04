Pinto e la battuta su Dybala: "Resta, dove volete che vada..."

C'è chi l'ha presa come una semplice battuta e chi ha voluto credere che possa a breve trasformarsi in una rassicurazione vera e propria. Per ora, rimane il sorriso rassicurante di Tiago Pinto, il quale, all'uscita di Trigoria, ha voluto tranquillizzare un giovane tifoso sul futuro di Paulo Dybala: "Resta, dove volete che vada?". Nel contratto della 'Joya' ci sono due clausole, una da 12 milioni (valida solo per l'estero) e una da 20 (valida per l'Italia). Inoltre se l'argentino decidesse di rimanere, il suo contratto si adeguerà automaticamente a 6 milioni. Ad oggi c'è ampio margine per la sua permanenza, soprattutto in caso di permanenza di José Mourinho.

Nella Capitale Dybala è rinato e a vederlo allo Stadio Olimpico contro il Feyenoord c'erano anche Daniele De Rossi e Francesco Totti. "Mi farebbe piacere andare a cena o prendere un caffè con Totti", ha affermato la 'Joya' al termine del match. Paulo andrà presto a cena con entrambi e chissà che non voglia chiedere al Capitano la maglia numero 10.

(Il Messaggero)