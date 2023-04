Per Florenzi primo ritorno a casa

Diciotto anni di vita insieme, 279 presenze e 28 gol con la Roma. Un solo trofeo, lo scudetto Primavera nella stagione 2010-11, conquistato da capitano. Poi, per arricchire la sua bacheca da giocatore professionista, ha dovuto battere altre strade. (...) Sabato Alessandro Florenzi tornerà per la prima volta da avversario all'Olimpico, ma difficilmente giocherà da titolare. (...) Arrivò in rossonero al termine di un periodo complicato con la Roma. (...) Alcuni contrasti nello spogliatoio, una frattura con la Curva Sud, la complicata trattativa per il rinnovo di contratto nel 2018 (che portò i tifosi a chiamarlo "trenta denari"), deteriorarono il rapporto con la piazza per colui che sembrava destinato a raccogliere l'eredità dì Tutti e De Rossi. (...)

(tuttosport)