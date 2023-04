Pellegrini guida il gruppo, Dybala vuole giocare

Se è vero che non c’è due senza tre, allora Lorenzo Pellegrini è pronto a giocare un’altra grande partita dopo quelle strepitose contro Udinese e Feyenoord. Un gol contro i friulani, un altro più un assist nella sfida al cardiopalma contro gli olandesi nella quale è stato assoluto protagonista entrando in tutte e quattro le reti. (...) Pellegrini guiderà la squadra contro i bergamaschi, ma con lui vuole esserci anche Paulo Dybala che ha dato la sua disponibilità a scendere in campo dal primo minuto e vuole la diciassettesima rete stagionale. Si è allenato bene sia sabato sia ieri nella rifinitura e non teme ulteriori fastidi all’adduttore. (...) Paulo in questo momento è al settimo cielo per avere l’opportunità di giocarsi una semifinale e vincere un trofeo europeo che ancora gli manca nel suo palmares. Quindi vuole esserci sulla trequarti: deciderà Mourinho se puntare su di lui subito o a partita in corso (Solbakken scalpita), a supporto di Abraham. Un altro che ha beneficiato della sfida contro il Feyenoord. Un gol in trasferta gli manca da gennaio: spera di farlo a Bergamo dove un anno fa è stato protagonista con una doppietta. (...)

(corsport)