Pedro rinnova ma è giallo buonuscita

IL TEMPO (L. SALOMONE - L. PES) - Rischia di finire in tribunale il rinnovo di contratto di Pedro con la Lazio. E giallo sulla cifra che la Roma deve versare nelle casse dello spagnolo al termine del contratto con la Lazio.

Ma andiamo con ordine perché tutto comincia nell’estate del 2021 quando Pedro viene di fatto messo fuori rosa dalla Roma e il 19 agosto passa alla Lazio a parametro zero, ma con un incentivo all’esodo (inferiore al milione di euro) da parte del club giallorosso che il calciatore incasserebbe oltre i due anni di contratto con i biancocelesti. La Roma, infatti, fu costretta a cedere in Italia il calciatore per mantenere il Decreto Crescita, e al momento della firma con la Lazio (che offriva un ingaggio più basso) fu siglato questo accordo tra l’attaccante e il club di Trigoria per convincerlo ad accettare.

Settantotto partite e diciassette gol e una serie di prestazione con i fiocchi per il 36enne spagnolo, uno dei giocatori più vincenti ancora in attività. Da circa quattro mesi la Lazio sta cercando di fargli rinnovare il contratto, ha fiducia in lui perché, a prescindere dall'età, tutti stanno apprezzando la professionalità all'interno del gruppo. Lotito ha formulato la sua proposta, Sarri spinge tanto e lo ha annunciato giovedì in conferenza stampa: "Pedro mi sembra molto convinto di voler restare alla Lazio". A quanto sembra la strada sembra tracciata con l'attaccante che aveva richieste dall'Arabia Saudita e da Tenerife, la splendida isola dov'è nato e ha cominciato a tirare i primi calci al pallone per poi esplodere al Barcellona.

Le ombre sul rinnovo di Pedro con la Lazio nascono proprio dall'accordo tra il calciatore e la Roma. L'entourage dell'ex Barca è tranquillo e conferma le trattative sul rinnovo, per il quale non saranno utilizzati escamotage. Due anni fa l’accordo tra Pinto e Pedro prevedeva un riconoscimento totale della cifra in caso di ritiro, e della metà in caso di nuovo contratto. Ma tutto questo da ufficializzare entro il 10 settembre. I dubbi nascono dalla data per il termine ultimo per la buonuscita di Pedro, che nelle scorse ore sembrava fissata al 30 giugno, ma da Trigoria smentiscono. Difficile pensare, perciò, che la Lazio (o un altro club) lascino lo spagnolo senza squadra a campionato iniziato. Certezze non ce ne sono, e non sono da escludere vie legali tra la Roma e il calciatore. Quel che è certo è che Pedro continuerà a giocare con la Lazio.