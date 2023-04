Paulo ci prova: ieri in campo. Avanti con la difesa a tre

Paulo Dybala ha lanciato segnali positivi in vista della gara. di domani contro il Milan (Olimpico ore 18). Già nel post pubblicato su Instagram mercoledì sera aveva aperto alla possibilità di esserci contro i rossoneri. (...) La forte contusione alla caviglia con una leggera distorsione è in via di guarigione. E così ieri Paulo si è allenato in campo per parte della seduta. Cautela d'obbligo, sia chiaro ma nuovo segnale positivo, Mourinho, che ha tenuto top secret l'allenamento anche alle telecamere della società, sta valutando se rischiarlo o meno. (...) Rimane da risolvere l'emergenza in difesa, dove gli infortuni di Smalling e Llorente riducono a tre i giocatori disponibili nel reparto, Nelle prove tattiche di ieri sono stati schierali insieme con Mancini, Ibanez e Kumbulla. Archiviata, al momento, l'idea della difesa a quattro. L'ultima volta che è stata utilizzata dal primo minuto è stato contro la Sampdoria. (...)

(Il Messaggero)