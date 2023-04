Pasalic: decide la rifinitura. E c'è l'ipotesi unica punta

Sarà la rifinitura di stamattina a decidere se Mario Pasalic potrà rientrare nell'elenco del convocati, dopo una settimana dedicata a perfezionare il recupero da una distorsione alla caviglia. Se oggi Il croato non avvertirà fastidio, Gasperini potrà contare su di lui, almeno per la panchina. Ma a quel punto non à neanche escluse che decida di schierarlo titolare: in alternativa a Koopmeiners come trequartista, o altrimenti per disegnare una soluzione con una sola punta (Hojiund o Zapata) (...)

(gasport)