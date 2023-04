Osservatori United e Psg a Roma-Milan per Abraham: i giallorossi fissano il prezzo

Ieri sera ad assistere al match tra Roma e Milan all’Olimpico c’erano anche alcuni osservatori di Manchester United e Paris Saint-Germain per monitorare Tammy Abraham. Da inizio stagione gli osservatori dello United sono stati avvistati diverse volte in Tribuna Monte Mario, anche quelli del club francese si erano presentati all'Olimpico già in altre due occasioni.

Al momento attuale a Trigoria non hanno ancora intavolato alcuna trattativa e Tiago Pinto non è intenzionato a fare sconti: sul contratto dell’inglese infatti c’è una clausola di “buy back” da 80 milioni di euro in favore del Chelsea. Un ritorno ora è un'ipotesi difficile, ma per la Roma la base d’asta resta quella. In ogni caso se i giallorossi dovessero ricevere un’offerta per Abraham, dovranno obbligatoriamente comunicarla al Chelsea, che vanta un diritto di prelazione sul calciatore.

Inoltre, anche alcuni scout del Tottenham sono stati all'Olimpico per assistere al big match ma il motivo della presenza degli Spurs non è chiaro.

(gazzetta.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE