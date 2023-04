Oggi si decide per i tifosi a Rotterdam

Tornano i tifosi. Anche in trasferta e anche sul suolo italico. La partita del sabato prepasquale a Torino riaprirà le porte ai romanisti, che vengono dalla "squalifica" di due mesi determinata dagli scontri sull'autostrada con le frange violente del tifo napoletano. Saranno almeno 1.500 a partire per il Piemonte.

Intanto, la Roma attende la decisione delle autorità olandesi su Feyenoord-Roma: a 9 giorni dalla partita. I biglietti per i romanisti non sono ancora stati messi in vendita. Oggi sono attese novità.

Ma la società si proietta anche verso la nuova stagione: la Roma preannuncia l'inizio della campagna abbonamenti per la prossima stagione. Attraverso un avviso sul sito ufficiale, il club ha voluto avvisare la tifoseria con un banner che ricorda l'appuntamento con il 2023/24, per la Serie A e (auspicabilmente) per le coppe europee. Sono circa 36.000 i tesserati attuali. E a Trigoria va bene così. Meglio lasciare un certo numero di biglietti disponibili per i cosiddetti "occasionali", se il risultato è sempre il tutto esaurito, perché i tagliandi per l'evento singolo fruttano di più.

(Corsport)