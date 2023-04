Nuovo stadio della Roma, nel PD crescono le tensioni

Mentre era in corso la seduta sullo stadio della Roma, un consigliere, tra i più critici nei confronti della giunta Gualtieri, si sarebbe sfogato con un'iperbole: "Se si continua ad andare avanti d'imperio, allora sarà un vero e proprio Maracanà, e non in termini positivi". Svetlana Celli, presidente d'Aula, ha ribattuto: "Lo stadio della Roma è un progetto strategico per la nostra città. È nostra intenzione arrivare quanto prima alla sua approvazione in assemblea capitolina. Ciò, però, non può che passare anche attraverso una seria e proficua valutazione e condivisione di tutti gli aspetti tecnici e amministrativi".

"La riunione è andata bene. Sono soddisfatto perché ci siamo dati un percorso di lavoro condiviso. Non c'è nessun allarme sui tempi", le parole dell'assessore all'Urbanistica Veloccia.

Le principali riserve sullo stadio riguardano il possibile impatto sull'Ospedale Pertini sotto il profilo della viabilità e dell'inquinamento acustico. Da perfezionare anche le questioni relative all'esproprio dei terreni e alla mobilità.

La prossima settimana il dibattito proseguirà in maggioranza e nelle commissioni. Ieri pomeriggio invece si è tenuta la riunione operativa e la data cerchiata in rosso per la discussione del tema stadio in Aula è il 26 aprile.

(corsera)