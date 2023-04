Nuovo corso per DigitalBits. Roma versione cripto-club

Nuova guida, nuovi progetti e nuovo corso per DigitalBits, la blockchain opensource dedicata ai brand che punta alla diffusione dei pagamenti digitali attraverso crypto asset, marchio noto in Italia per le sponsorizzazioni di Inter e Roma. Ecco, rispetto a quegli accordi, che hanno suscitato anche polemiche con i club, è cambiato tutto. (...) Oggi le redini della blockchain sono nelle mani della Fondazione DigitalBits, il cui managing director è Daniele Mensi, che è diventato anche ceo di DigitalBits. Parola d'ordine: discontinuità. Da qui le prime mosse del gruppo che è probabile cercherà di ricomporre le situazioni di contenzioso in essere. (...) La Roma aveva legato la sponsorizzazione di DigitalBits a progetti digitali che non avevano ancora visto la luce. Invece da pochi giorni il club giallorosso è diventato il primo al mondo a lanciare la possibilità di utilizzare il wallet in cripto di DigitalBits per pagare il merchandising con in più un cashback del 10%. Il futuro della società guidata da Mensi farà leva su due linee di business. La prima sarà proprio lìincremento dei merchant che permettono il pagamento attraverso DigitalBits. (...) Altra leva di sviluppo saranno invece gli accordi con brand, come appunto quello con la Roma Calcio. (...)

(Milano Finanza)