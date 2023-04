Niente lesione per Dybala: vuole esserci col Feyenoord

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dybala e Abraham pronti a recuperare per la gara di ritorno contro il Feyenoord. Nella giornata di ieri l'attaccante argentino si è sottoposto agli esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari, confermando un affaticamento all'adduttore destro. Un sospiro di sollievo per la Roma, che vede nella «Joya» uno dei perni fondamentali delle azioni offensive: sono infatti 21 i gol e gli assist confezionati in questa stagione dall'ex Juventus. Scongiurate quindi le sensazioni negative che il calciatore - e Mourinho, come dichiarato nel post-partita - aveva avuto sul campo. La gara d'andata di Dybala era infatti durata solamente 26 minuti, quando, con la Roma in possesso palla, si è accasciato a terra chiedendo il cambio. Ieri ha iniziato il percorso riabilitativo in vista proprio della gara di ritorno, dove punta a tornare dal primo minuto, seppur non al 100% della condizione fisica. Infortunio meno grave del previsto anche per Tammy Abraham. Il centravanti, che aveva riportato una lussazione alla spalla destra a seguito di un movimento irregolare dell'arto in un contrasto nell'area olandese, non avrà bisogno di ulteriori esami e dovrebbe quindi recuperare per la gara di ritorno di giovedì prossimo allo Stadio Olimpico. Dopo le sensazioni negative che erano emerse dal campo, complice anche il fatto che non era la prima volta che Abraham affrontava questo tipo di infortunio, è stato scongiurato qualsiasi tipo di intervento chirurgico, lasciando così spazio a un cauto ottimismo.