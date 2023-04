Mourinho zittisce la Sud per i cori contro Stankovic

"Io sono fiero di essere zingaro". Firmato Dejan Stankovic. C'è poca voglia di commentare l'ennesimo coro discriminatorio nei suoi confronti, ma solo il fastidio di continuare a sentire negli stadi cose del genere. Questa volta è capitato all'Olimpico, durante Roma-Sampdoria, quando l'allenatore dei blucerchiati è stato insultato dalla Curva Sud con il coro "Sei uno zingaro". Tutto nasce dall'espulsione di Murillo, dopo un intervento su Abraham, che porta Dejan Stankovic ad una protesta veemente nei confronti del quarto uomo Manganiello. (...) Un gesto che arriva alle orecchie di José Mourinho che prontamente si alza dalla panchina per zittire la propria Curva. Con la mano fa ripetutamente stop verso la Sud, esattamente come accaduto un anno fa durante il derby. Il brusio razzista piano piano si spegne, mentre Stankovic a bordo campo ascolta e reagisce. Prima battendosi la mano sul cuore e poi ringraziando i tifosi della Roma per il coro. (...)

(La Repubblica)