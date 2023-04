Mourinho, Roma nel cuore ma il domani è in sospeso: "I contratti non decidono"

Dopo la Grande Gioia, nel ventre dell'Olimpico piomba la Grande Paura. José Mourinho si prende la ribalta, facendo seguire a una straordinaria professione di amore per i tifosi giallorossi, il senso di un dubbio profondo per la sua permanenza alla Roma. "Su quello che si scrive sulla mia permanenza, l'unica cosa che posso dire è questo: del mio futuro, del mio stato dell'anima parlo solo a casa e a volte neanche a casa, mi chiudo in me stesso - le parole del tecnico -. Non parlo con amici, compagni, giornalisti". (...) . Il futuro dello Special One monopolizza l'attenzione e a chi sottolinea come stavolta siano tornati sia Dan che Ryan Friedkin all'Olimpico a vedere la partita (e sabato erano a Trigoria per l'allenamento), lui replica secco: «Decidono loro quando venire allo stadio, sono contento che siano venuti e se si sono divertiti ancora meglio. Io lavoro per loro». Ovvio che il virtuale convitato di pietra sia l'appello alla proprietà - per ora caduto nel vuoto - di discutere di futuro. (...) . Morale: il totofuturo per José è già cominciato, con la solita margherita - Chelsea, Newcastle, Psg, Real - da sfogliare a seconda delle richieste. (...)

(gasport)