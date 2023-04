Mourinho: "Problema attacco? Non abbiamo Haaland"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Una prestazione che lascia l'amaro in bocca a Mourinho. Il tecnico portoghese è tuttavia fiducioso per la gara di ritorno col Feyenoord: «Sono ottimista per giovedì, ma allo stesso tempo preoccupato per domenica - ha dichiarato ai microfoni di Sky - abbiamo i nostri limiti e facciamo sempre il massimo. Il risultato maturato non penso sia meritato, ma questo è il calcio. Abbiamo perso l'andata, ma al ritorno avremo i tifosi dell'Olimpico dalla nostra parte. Loro ci aiutano a superare i nostri limiti». Oltre alle problematiche sottolineate da Mourinho, la Roma dovrà fare i conti anche con gli infortuni di Dybala e Abraham, che vanno ad aggiungersi a quelli di Karsdorp e Solbakken. L'attaccante inglese è stato costretto alla sostituzione a causa di una lussazione alla spalla destra, mentre l'argentino ha accusato un fastidio all'adduttore destro.

Mourinho ha poi voluto sottolineare le motivazioni del cambio di Pellegrini: «È uscito per una scelta tecnica, vi posso assicurare che non c'entra nulla il rigore sbagliato. Non è mai un problema per me, l'errore dal dischetto è come se fosse di tutti, non solo di Lorenzo».

Servirà una prestazione diversa nella gara di ritorno, soprattutto da parte del reparto offensivo, che in questa stagione ha segnato pochi gol: «Non abbiamo Haaland, purtroppo. Siamo quelli che siamo, facciamo sempre il massimo. La squadra non segna tanti gol quante le occasioni che crea. Anche sabato scorso a Torino abbiamo avuto più volte l'opportunità di trovare il 2-0 e non l'abbiamo fatto. Segnare tanti gol non è nel nostro Dna. Anche col Salisburgo abbiamo avuto quattro palle gol e poi hanno segnato loro. Gli attaccanti hanno pochi gol, ma è un problema di squadra».

Anche Zalewski, al termine della partita, si è rivelato fiducioso per la gara di ritorno: «Abbiamo fatto una buona partita - ha dichiarato a Sky - poi ci sono stati due episodi decisivi, il nostro rigore sbagliato e il loro gol. Siamo bravi a rialzarci dalle sconfitte. È una partita alla nostra portata, sappiamo che possiamo arrivare fino in fondo in questa competizione. Da domani ci focalizziamo sull'Udinese, poi penseremo al ritorno».

I giallorossi, rimasti a dormire in Olanda, torneranno nella Capitale in mattinata e già oggi pomeriggio svolgeranno il primo allenamento in vista della gara di domenica all'Olimpico.