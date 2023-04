Mourinho, notte da brividi: "Mi fido del nostro stadio"

«Mi fido dei miei giocatori e del mio stadio». Mourinho ha indicato la strada da percorrere. «Sono tranquillo, ma è una tranquillità strana, che non è vera a 24 ore da una gara così». Perché i 90° di Roma-Feyenoord valgono l'accesso alle semifinali e i giallorossi dovranno ribaltare l'1-0 dell'andata. Saranno oltre 65.000 sugli spalti dell'Olimpico (al 29esimo sold out) e tutti sperano ci sia anche Dybala. Il dubbio più grande riguarda l'argentino, non ancora al 100 per 100 dopo l'infortunio al flessore sinistro subito nella gara d'andata. «Non so se può giocare dal 1' - ammette Mourinho - Abbiamo deciso di dare a Paulo altre 24 ore prima di capire se può giocare. A poche ore dalla partita faremo qualcosa di intenso per capire se sarà in campo o in panchina». Con lui si giocherà con il tridente formato da Pellegrini ed Abraham (in vantaggio su Belotti). In caso contrario possibile la chance dall'inizio per El Shaarawy.

Serve ribaltare il risultato: «Abbiamo bisogno di segnare due gol. Quello che so è che dobbiamo segnare più del Feyenoord, non importa se all'inizio o nei tempi supplementari». A caricare l'ambiente ci ha pensato l'allenatore portoghese: «Siamo una squadra in fiducia e c'è uno stadio che vuole giocare la partita. Non vogliono stare lì solo per battere le mani o per sventolare una bandiera, vogliono giocare la partita. Mi fido dei miei giocatori e del mio stadio».

Rispetto all'Udinese saranno diversi i cambi. Torna dal 1' Ibanez in difesa, a destra ballottaggio Zalewski-Celik mentre a sinistra Spinazzola si riprende la maglia da titolare. Matic e Cristante guideranno la mediana dietro a Pellegrini. In attacco, detto di Dybala, Abraham favorito su Belotti per giocare dal 1'.

(La Repubblica)