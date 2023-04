Mourinho: "Impossibile criticare questa squadra"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - "Penso che con le nostre limitazioni abbiamo fatto un'ottima partita". Questa è l'analisi di Mourinho al termine di Atalanta-Roma. Il tecnico ha poi analizzato il match: "Nel primo tempo abbiamo controllato la partita, l'1-0 nasce da un episodio, onestamente non ho visto differenze tra le due squadre, nonostante i cambi. Dopo il 2-1 ho avuto la sensazione che si potesse recuperare, però un altro episodio ha deciso la partita". Sul momento della squadra tra infortuni e pali: "Se sabato devo giocare io lo farò. Abbiamo finito in nove e abbiamo preso un palo, non posso essere critico con la mia squadra. Gli infortuni fanno parte della partita, io ho cercato di risparmiare i più stanchi. Quelli che hanno giocato hanno fatto molto bene". Proprio in vista del Milan, lo Special One ha chiesto a Totti, che gli ha fatto i complimenti dicendo di sentirsi tutelato da lui, un aiuto: "Sicuramente tu mi avresti fatto comodo, anche se sarebbe stato meglio Aldair".