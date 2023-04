Mourinho: “Grandissima Roma. Forte, coraggiosa e intelligente”

Una serata d’amore e di sofferenza romanista. La formazione giallorossa ha superato 4-1 dopo i supplementari il Feyenoord e conquistato il passaggio alle semifinali di Europa League – è la nona volta nelle coppe europee, i giallorossi sono da soli al decimo posto del ranking Uefa staccando l’Inter – dove incontrerà il Bayer Leverkusen. (...) È finita con José Mourinho a “chiamare” i 67 mila dell’Olimpico, che come da sua richiesta sono stati spettatori calciatori incitando la squadra per 120 minuti, e la squadra ringraziare sotto la Sud. (...) Un trionfo con le firme di Spinazzola, Dybala, El Shaarawy e Pellegrini, che si è ripreso con gli interessi dopo il rigore sbagliato all’andata. “Una grandissima Roma – ha detto Mourinho – Forte, coraggiosa, intelligente. Ha gestito perfettamente una partita molto difficile e gli infortuni che ci hanno privato di due elementi fondamentali come Smalling e Wijnaldum. Sono felice per i ragazzi, il merito è tutto loro, non sono mica io ad andare in campo. Dybala? Qui a Roma ha ritrovato la gioia di giocare, si sente davvero amato“. Fondamentale il gol di Dybala arrivato qualche secondo prima del novantesimo, quando la qualificazione sembrava compromessa. “Il pubblico è stato eccezionale – le parole a fine partita dell’argentino – è fantastico come la gente di Roma vive il calcio. Uno stadio pieno che ti aiuta nei momenti di difficoltà, loro sono un giocatore in più e per noi è importante. Ci hanno spinti fino alla fine, ho avuto un po’ di paura quando abbiamo subito il gol, ma poi ce l’abbiamo fatta". (...)

(corsera)