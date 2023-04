Mourinho fa 100: il futuro però resta un'incognita

Questa sera José Mourinho toccherà quota cento panchine con la Roma, diventando il 14° allenatore giallorosso in tripla cifra. (...) La speranza a Trigoria è che il numero di panchine possa crescere ancora, rispettando così il contratto che lo vede legatoalla Roma fino al 2024. Ogni discorso è rimandato a fine stagione perché l'attenzione del tecnico vuole andare solo al campo con la Roma ancora in corsa per un posto in Champions e a caccia della finale d'Europa League, ma se dovessimo fare però delle proiezioni oggi, le possibilità di una permanenza sarebbero in netto rialzo. (...)

(tuttosport)