Mourinho e l'arbitro: una multa da 50mila sterline

La Uefa ha scelto Anthony Taylor, con Beswick e Nunn come assistenti, per Roma-Feyenoord. Tre i precedenti tra giallorossi e Taylor, non particolarmente felici: due sconfitte e un pareggio. (...) Molti di più i precedenti con Mou in Premier League, tra i quali un Chelsea-Southampton del 2014 nel quale non assegnò un rigore solare ai Blues, scusandosi a fine gara. «È un ottimo arbitro ma sarà difficile per lui fare una buona partita, avrà molta pressione addosso», disse Mou in seguito, alla vigilia di un Chelsea-Liverpool. La Federcalcio inglese multò lo Special One di 50mila sterline.

(corsera)