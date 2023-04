Mourinho e il problema del gol. Ma Dybala: "Io ci sono"

LEGGO (F. BALZANI) - Un Diavolo per Mourinho, ma pure la Joya di aver recuperato Dybala. Sabato arriva il Milan desideroso di consolidare il piazzamento Champions. L'esorcismo in questione, però, interessa soprattutto l'attacco giallorosso. La sfortuna ha sicuramente un ruolo fondamentale (30 pali, nessuno in Europa ne ha presi di più) ma non basta a spiegare l'apatia da gol dei due numeri 9 a disposizione del tecnico. Belotti è ancora a 0 gol in campionato, peggio di lui come media reti/minuti solo Bonaiuto e Oudin. L'impegno, il sacrificio e qualche assist lo mettono in pole per una maglia col Milan che è peraltro la big alla quale il Gallo ha segnato di più in carriera (6 reti). Ma il gol in A manca da un anno esatto. Non è andato molto meglio Abraham, tra i peggiori lunedì a Bergamo. Mourinho sta riflettendo se riproporre Dybala come falso nove. L'argentino ieri ha rassicurato tutti: «I controlli alla caviglia sono stati positivi. Lavoriamo per essere pronti al 100% il più presto possibile». E quindi già col Milan anche se non per 90' visti i fastidi al flessore. Migliorano le condizioni di Wijnaldum che punta a rientrare contro l'Inter mentre preoccupano ancora Smalling e Llorente. L'inglese spera di essere in campo nel ritorno col Leverkusen il 18 maggio, per lo spagnolo confermata la lesione al bicipite femorale. All'andata come prevedibile sarà Olimpico sold out. Ieri sono esauriti in un'ora gli ultimi 15 mila tagliandi messi in vendita libera dal club.

SERRA DEFERITO - Piccola soddisfazione, infine, per Mourinho. Ieri la Procura federale ha ufficializzato il deferimento per l'arbitro Serra colpevole durante Cremonese-Roma del 28 marzo di aver avuto "oggettivo carattere inopportuno, ingiurioso e finanche offensivo delle parole utilizzate", tale da violare "i principi di lealtà, probità e correttezza posti a fondamento dell'ordinamento sportivo". Serra rischia ora una lunga squalifica.