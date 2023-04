Mourinho e il bivio Champions: Belotti cerca gol, Dybala part time

Roma-Milan è la partita spartiacque della stagione italiana della Roma. Lo dice la classifica: quarto posto in coabitazione con i rossoneri e gara d'andata terminata in parità. Chi vince questa sera si prende un vantaggio di tre punti, quello nello scontro diretto, e l'ultimo posto buono per la qualificazione alla prossima Champions League.

Ma oltre ai numeri, a raccontare l'importanza della sfida di questa sera all'Olimpico (29esimo sold out) è la chiusura a testuggine di Mourinho e della squadra. Trigoria è un bunker. Unica eccezione Wijnaldum (che non sarà della partita) che su Instagram ha voluto informare i suoi follower sul ritorno in campo.

La gestione fisica di Dybala verrà decisa questa mattina, di comune accordo con l'argentino. Convocazione sì, ma per la panchina. Al suo posto ci sarà El Shaarawy con Pellegrini al suo fianco e Belotti unica punta, in vantaggio su Abraham. Il resto è quasi un obbligo per lo Special One, senza Smalling, Wijnaldum e Llorente infortunati. In difesa insieme a Mancini e Ibanez giocherà Kumbulla. A destra Celik è favorito su Zalewski, mentre dall'altra parte ci sarà Spinazzola. Inamovibile la mediana con Matic e Cristante. Mou sta studiando una gabbia per limitare la forza propulsiva del duo Theo-Leao. Esattamente come fatto all'andata, con Mancini e Celik guardiani della coppia franco-portoghese.

Ma la novità più importante si vedrà sulle maglie. A partire da stasera sparirà lo sponsor Digitalbits, a causa di inadempienze economiche del brand di criptovalute. Al suo posto ci sarà la scritta SPQR. Lo scorso 31 marzo la società non ha ricevuto l'ultima rata di pagamento e ha scelto la linea dura: sospensione della visibilità con effetto immediato. Uno strappo che sa di addio, con lo sponsor Toyota per la prossima stagione. Insieme ad Adidas.

