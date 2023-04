Mourinho davanti al Toro a caccia della vera svolta. Juric ha un pianto anti-Dybala

Siamo ormai entrati in piena zona Mourinho. Il tecnico della Roma sa mantenere freddezza e lucidità nei momenti più complicati e in zona Champions tensioni e pressioni hanno raggiunto i massimi livelli. I giallorossi quindi oggi dovranno puntare ai tre punti contro il Torino. "Mourinho è uno che arriva dritto al risultato - dice Juric -. Si adatta velocemente in qualsiasi realtà con un unico scopo: il risultato". L'allenatore dei granata ha poi esaltato la Roma, affermando che alla squadra capitolina "basta davvero poco per fare gol". Intanto il Torino ha preparato un piano anti-Dybala: "Salirà uno dei tre difensori a prendere l'argentino. Preferisco così, perché se lo marca Ricci poi in mezzo andiamo in inferiorità numerica".

(corsera)