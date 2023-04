Mourinho: "Contento se i Friedkin si divertono"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - «Sono soddisfatto della gara, i tre punti hanno un grande significato». Mourinho appagato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della Roma. Il portoghese ha poi analizzato il match: «Era frustrante stare 0-O perché abbiamo creato tanto gioco e occasioni nitide, Dopo il rosso la Sampdoria è andata in difficoltà e abbiamo segnato». Sono poi arrivati elogi per le prestazioni di Wijnaldum e Llorente: «Mi sentivo che sarebbe arrivata una prestazione del genere da parte di Gini. Di solito non parlo dei singoli, ma sono soddisfatto anche dell'evoluzione di Llorente, ha giocato molto bene con Smalling». Mourinho ha inoltre lasciato uno spiraglio sul possibile utilizzo della difesa a quattro in futuro: «Dipende dall'avversario e dai giocatori a di-sposizione. lo penso sempre a mettere in campo i migliori. Celik non ha mai giocato in una difesa a tre, quindi abbiamo optato per altro».Così sui cori contro Stankovic, quando si è alzato dalla panchina per cercare di placare la curva: «Lui è un grande uomo, non è stato bello. I nostri tifosi sono fantastici, ma in quel momento ho seguito il mio istinto, un mio amico non sì tocca».Vago, infine, sul possibile incontro con i Friedkin: «Io lavoro per loro, sono contento che oggi siano venuti e ancora di più se si sono divertiti». La squadra tornerà a lavorare domani alle 15.