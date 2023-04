Mourinho agli studenti: "Il calcio è crudele, non aiuta i deboli"

«Ringrazio i tifosi della Roma per quello che mi hanno dato da quando sono qui». Il messaggio di amore di José Mourinho risuona forte nell'aula magna della Pontificia Università Gregoriana dove ieri il portoghese è intervenuto ad un incontro culturale con gli studenti. Un segnale di come l'idillio emozionale sia intatto tra la Capitale e lo Special One: «La Roma è speciale per il rapporto sociale e affettivo che c'è con la città. C'è empatia, senso di appartenenza, un sentirsi tutti una famiglia. Ecco, tutto questo fa della Roma un grande club».

Nell'ora e mezza di chiacchierata Mourinho tocca diverse tematiche valoriali delle giovani generazioni: fallimenti, aspettative, debolezze e paure. Aprendo il suo bagaglio di esperienza agli studenti: «Il mondo dello sport professionistico è crudele. Non c'è spazio per i più deboli. L'obiettivo è molto chiaro, per noi professionisti è vincere. Così come lo è per i proprietari e la gente che controlla l'aspetto economico del club».

(La Repubblica)