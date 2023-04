Mourinho, 100 panchine a Bergamo dove punterà a un poker mai centrato

Si è divertito Mourinho giovedì sera, felice per la 12esima semifinale europea raggiunta in carriera, ma prima di pensare al Bayer Leverkusen ci saranno 4 giornate di campionato con 3 scontri diretti, Atalanta-Milan-Inter.

Lunedì a Bergamo il portoghese taglierà un traguardo importante: 100 partite con la Roma. Sarà il 14° allenatore giallorosso in tripla cifra, prima della fine della stagione - che chiuderà a 109 o, in caso di finale in El, a 110 - sorpasserà Fonseca (102), Ottavio Bianchi e Pugliese (103), arrivando a ridosso della top ten guidata da Liedholm, 442 panchine, e chiusa da Zeman a 112.

Il bilancio di Mou è di 53 vittorie, 19 pareggi e 27 sconfitte, con la sua media-punti (1,79) è al 6° posto fra i tecnici con almeno 20 panchine. Contro Gasperini cercherà di vendicarsi dell'unico ko in 8 confronti diretti, lo 0-1 dell'andata all'Olimpico, e di vincere 4 partite di fila in campionato per la prima volta da quando è a Roma. Nelle partite fra le 7 big Atalanta e Roma sono le peggiori, 8 punti a testa in 9 partite, ma Mourinho è al 4° posto in classifica e Gasp solo al 7°, staccato di 7 punti.

