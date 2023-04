Mou, tanta rabbia: "Due punti persi ma gruppo super"

Roma e Milan si dividono la posta e restano appaiate al quarto posto in classifica. «Sono due punti persi - le parole dello Special One - ma sono più orgoglioso che triste. Se si parla solo di prestazione è ingiusto per noi, perché solo noi con tutte le difficoltà che abbiamo possiamo giocare una partita così contro il Milan».

Senza Smalling e Llorente, dopo pochi minuti la Roma ha perso anche Kumbulla, e poi Belotti e Bove. «Kumbulla si è fatto molto male, per lui la stagione è finita come per Karsdorp e Llorente, Belotti forse si è rotto una costola, Smalling possiamo recuperarlo per una o due partite, Wijnaldum è quello che sta meglio. Dybala era in panchina ma sapevamo che non poteva giocare, Matic sarà squalificato contro il Monza ma andiamo avanti. Non siamo ricchi, ogni giocatore che perdiamo è un problema grande e ne abbiamo persi tanti».

Con i tre punti la corsa Champions sarebbe stata in discesa, il pareggio complica i piani. «La lotta per la Champions è per le squadre che hanno investito per stare in quella posizione, a noi non appartiene. Noi siamo là perché siamo bravi: a costo di passare per arrogante, dico che io sono bravo, lo sono i ragazzi e lo staff. Arriviamo nel momento in cui la stagione si decide con grandi difficoltà: pensiamo alla partita col Monza».

Se la Juventus dovesse essere di nuovo penalizzata, i posti sarebbero due. «Se parliamo di giustizia sportiva, mi devono due partite, quelle contro la Lazio e il Sassuolo: ora Serra è colpevole ma io quelle partite non posso giocarle di nuovo. La Juventus a -15 e poi a +15: Allegri ha conquistato quei punti sul campo, poi la società è un'altra cosa».

(Corsera)