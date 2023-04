Mou: "Roma punita dagli episodi, sempre orgoglioso del gruppo"

La Roma torna da Bergamo senza punti e con le ossa rotte. I giallorossi perdono 3-1 contro l'Atalanta e fanno i conti con gli infortuni di Llorente (stiramento al flessore) e Dybala (caviglia sinistra). Sabato gli uomini di Mourinho affronteranno il Milan e sarà un vero e proprio scontro diretto, infatti le due squadre hanno gli stessi punti in classifica.

"Non eravamo stanchi - le parole dello Special One nel postpartita -. Abbiamo fatto un'ottima partita nonostante i nostri limiti. Gli episodi fanno parte della partita e decidono il risultato, ma abbiamo controllato completamente il match nel primo tempo. Poi dopo il gol di Pellegrini c'è stato un altro episodio che ha chiuso la gara. Infortuni? Se sabato dovrò giocare io lo farò, non c'è problema".

Anche nella partita di ieri la Roma ha colpito un legno: "Trenta pali in stagione vuol dire che abbiamo creato tante occasioni per segnare, poi possiamo parlare di sfortuna o poca efficacia".

Infine sono arrivati i complimenti di Totti, collegato con lo studio di DAZN: "Dopo le sue parole sono sempre più fiducioso che con lei al timone possiamo arrivare lontano, andare avanti in campionato e in Europa, e noi tifosi saremo sempre dietro a spingervi".

