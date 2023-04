Mou ricomincia da 3

IL TEMPO (L. PES) - La Roma ricomincia da tre. I tre punti arrivati contro l'Udinese con un 3-0 rotondo consolidano il terzo posto in campionato dei giallorossi e portano a tre i successi consecutivi in Serie A (Sampdoria, Torino e Udinese con altrettanti clean sheet di fila). La ripartenza dopo la sconfitta nel derby e un mese di marzo negativo in campionato, ha visto i giallorossi tornare in campo con nuove consapevolezze e con una forza mentale che ha finalmente consentito alla squadra di Mourinho di approfittare dei passi falsi delle concorrenti, e di issarsi sul podio della classifica con un vantaggio di cinque punti sul quinto posto, ovvero il primo che non consente l'approdo alla Champions League. Un bottino importante a otto gare dal termine del campionato, ma non certo decisivo, con tre scontri diretti ancora da affrontare (Atalanta, Milan e Inter).

Ma quella iniziata ieri con lo scarico post partita a Trigoria è la settimana decisiva per l'avventura europea della Roma. A proposito del numero tre, infatti, i giallorossi cercano contro il Feyenoord la terza semifinale europea consecutiva. Due anni fa l'eliminazione della squadra allenata da Fonseca ad opera del Manchester United in Europa league, mentre lo scorso anno la vittoria sul Leicester portò Mourinho a giocarsi la finale di Tirana. Pronto l'Olimpico delle grandi occasioni, con 70mila persone cariche per sostenere ed accompagnare il tentativo di rimonta della Roma. Mancano infatti meno di cento biglietti (a ieri sera, ndr) per vedere esaurito anche il settore ospiti dello stadio (distinti nord ovest), dopo l'ufficializzazione della vendita ai romanisti dello scorso venerdì. Tutto lo stadio perciò si vestirà di giallorosso per inseguire un'altra notte da sogno in Europa.

Olimpico che nel 2023, Sassuolo a parte, si è riscoperto alleato della Roma. Dopo un inizio di stagione complicato tra le mura amiche, con i tre big match persi (Atalanta, Napoli e Lazio), nel nuovo anno sono arrivate sette vittorie su otto gare di campionato giocate in casa. In tutte le occasioni, inoltre, Rui Patricio ha tenuto la porta inviolata. A queste vanno aggiunte le vittorie in Europa League contro Salisburgo e Real Sociedad e quella di Coppa Italia con il Genoa, anch'esse chiuse senza subire reti. Resta, a proposito di Coppa Italia, la macchia di Roma-Cremonese, che oltre a sporcare un percorso praticamente netto all'Olimpico, rappresenta il vero e proprio neo della stagione giallorossa.

Tra due giorni arriva il Feyenoord, deciso a completare la vendetta dopo l'1-0 dell'andata. Ma Mourinho è pronto a prendersi un'altra copertina e a guidare il suo gruppo alla vittoria, potendo contare sul recupero di Abraham e su quello probabile di Dybala, oltre ad aver saputo gestire diversi titolari contro l'Udinese. L'atmosfera sarà quella giusta, serve un'altra grande rimonta per continuare a sognare.