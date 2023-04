Mou il muto e "papà" Pioli: si alza tra Roma e Milano un ponte da Champions

Dalla seconda alla sesta tutti dentro, Juventus esclusa, a cominciare da Roma e Milan, che stasera si affrontano all'Olimpico per quello che a tutti gli effetti è uno spareggio per il quarto posto. Giallorossi e rossoneri sono infatti appaiati con 56 punti, la squadra di Pioli in realtà davanti per questione di differenza-reti.

All'andata fu la partita che fece detonare la crisi in casa del Diavolo, una vittoria comoda 2-0 sfumata nel giro di cinque minuti per via delle stilettate di Ibanez e Abraham conseguenza di palle inattive: pareggio d'oro per la Roma e inizio del gennaio da incubo per il Milan. «Sono un po' tutti figli miei: trascorro con loro buona parte della giornata e anche quando sono a casa penso a loro. Parlo con tutti i ragazzi», rivela Pioli. «Contro la Roma è uno scontro diretto che vale doppio - ha spiegato alla vigilia -. Abbiamo rivisto la gara dell'andata, conosciamo bene le loro caratteristiche e occorre fare attenzione alle palle inattive».

Per quanto riguarda la formazione è recuperato Giroud, mentre non saranno della contesa Ibrahimovic, Pobega e Florenzi. Se sarà turnover sarà piuttosto leggero.

Dal canto suo invece José Mourinho ancora una volta in campionato ci ha negato il suo verbo restando in silenzio alla vigilia. Difesa da inventare per lo Special One, tra infortuni e squalifiche, e col 3-1 rimediato lunedì a Bergamo che brucia ancora. Anche perché tra i giocatori in dubbio per la Roma c'è pure Dybala.

(Il Giornale)