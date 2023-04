Mou, il gioco del silenzio nasconde attesa e tentazioni

Così vicini, ma così lontani. Mercoledì 5 aprile José Mourinho e Ryan Friedkin erano seduti in tribuna al Tre Fontane per assistere a Roma-Inter, partita valida per la semifinale di Coppa Italia Primavera. Non era il posto migliore e il momento giusto per intavolare progetti futuro, ma ad oggi non c'è ancora stato il tanto atteso incontro. Al tecnico basterebbe un segnale dalla proprietà, ma tutto è ancora immobile poiché la risposta è sempre la stessa: il contratto scadrà nel 2024. In questo momento lo Special One preferisce la via del silenzio, ma non fare chiarezza apre a tantissime illazioni. Tra le tante c'è anche quella sulla casa affittata ai Parioli, infatti molti sono certi che il tecnico avrebbe inviato al proprietario (Alberto Aquilani) la disdetta a partire dalla prossima stagione. Il futuro di Mourinho è avvolto nel mistero e il pericolo è che possa andare via a prescindere dalla qualificazione in Champions League.

(Il Messaggero)