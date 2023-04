Mou: "I contratti non sono poi così importanti"

Tutto secondo i piani. La Roma vince, riaggancia il treno Champions e Mourinho può non parlare del proprio futuro su quella panchina. C'è il campo come argomento principale e quale miglior occasione per sfuggire a domande su cosa ne sarà di lui sulla panchina giallorossa? "Sono contento che i Friedkin siano venuti allo stadio e se si sono divertiti ancora meglio - ammette lo Special One -Quando parleremo di futuro? Della prossima partita, di quello parliamo la prossima settimana" (...) Grazie anche ad una difesa a 4 inedita: «Vediamo se riproporla, dipende dall'avversario e dai giocatori a disposizione. Da allenatore penso sempre a mettere in campo i migliori». Tra loro c'è stato Llorente: «Mi ha soddisfatto la sua evoluzione positiva. Ha aspettato il suo momento e ha giocato molto bene con Smalling. Non era facile in una difesa a quattro dato che non ci lavoriamo spesso, ma la sosta per le nazionali ci ha dato tempo. Da allenatore mi ha colpito la sua prestazione, è stato concentrato difensivamente, ha sbagliato solo una piccola cosa con Spinazzola. Con il pallone è sempre tranquillo» (...)

