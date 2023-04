Mou-Friedkin, il vertice a fine stagione. Club al lavoro per il sold out col Feyenoord

Distanti una fila di seggiolini dello Stadio Tre Fontane. Entrambi a guardare la vittoria della Roma Primavera in Coppa Italia. Da una parte Ryan Friedkin, seduto accanto a Tiago Pinto e una fila più su José Mourinho vicino ai suoi ragazzi. Un'altra delle tante immagini di questi giorni di vicinanza e totale coinvolgimento della proprietà in tutte le questioni Roma. La stessa del presidente Dan Friedkin, in una toccata e fuga romana durata poco più di 72 ore. Domenica sugli spalti dell'Olimpico per osservare la vittoria sulla Sampdoria e poi due giorni a Trigoria prima della nuova par-tenza. Di occasioni per fermarsi e parlare di futuro insieme all'allenatore ce ne sarebbero state tante, ma quel momento ancora non è arrivato. (...) Ma se il buongiorno si vede dalle mosse di questo weekend, l'appuntamento sarà a fine stagione. Con tutti i tifosi giallorossi che sperano sia fissato almeno al 5 giugno, al termine di tutte le competizioni. Europa League compresa. Intanto proseguono i problemi relativi a Roma-Feyenoord. Ufficializzata la chiusura del settore ospiti peri tifosi olandesi, rimane vivo il timore di disordini in giro per la città. Moltissimi tifosi del Feyenoord partiranno lo stesso per Roma. Un problema che le autorità italiane ben conoscono e sono pronte ad affrontare. (...) La stessa Roma vorrebbe il via libera a vendere ai propri tifosi gli oltre 5000 biglietti del settore ospiti. (...)

(La Repubblica)