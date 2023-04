Mou: "Fatto il possibile, ko ingiusto. All'Olimpico possiamo ribaltarla"

La Roma torna a casa da Rotterdam sconfitta (1-0) ma ancora in corsa per il passaggio del turno, che i giallorossi si giocheranno la settimana prossima all'Olimpico nel ritorno col Feyenoord. Non può essere soddisfatto Mourinho, soprattutto perché a partita in corso ha perso Dybala per un problema all'adduttore destro e Abraham per una sospetta lussazione alla spalla: entrambi oggi si sottoporranno ad esami strumentali, ma non ci saranno domenica con l'Udinese e sono in forte dubbio per il ritorno. «Probabilmente - le parole di Mourinho - li perderò per le prossime due partite. Ora le opzioni sono sempre di meno e questa è una preoccupazione. Abbiamo perso 1-0 il primo round, il secondo lo giocheremo a Roma e faremo affidamento sui nostri tifosi e sull'Olimpico, che in queste occasioni non sbaglia mai».

La sconfitta è probabilmente immeritata per quanto visto in campo. «I ragazzi hanno giocato una partita dignitosa e di sacrificio. Il risultato è ingiusto, ma nel calcio può succedere». La gara avrebbe potuto prendere una piega diversa se Pellegrini avesse realizzato il calcio di rigore nel finale di primo tempo, prima di essere sostituito. «Lorenzo è uscito per scelta tecnica, non perché ha sbagliato il rigore. Non è mai un problema per me se un calciatore sbaglia un rigore, è come se lo avessimo sbagliato tutti insieme». Ancora una volta la Roma non è riuscita a concretizzare le occasioni create. «La squadra non segna abbastanza per quanto produce in campo. Se poi vogliamo analizzare dal punto di vista individuale, i calciatori offensivi hanno segnato poco».

Prima del ritorno c'è l'Udinese. «Non faremo troppe rotazioni. Facciamo affidamento sull'Olimpico, sono preoccupato ma noi faremo sempre il massimo».

