Mou fa turnover con l'Atalanta: a riposo Dybala, El Shaarawy, Matic e Spinazzola

Contro l’Atalanta, Mourinho è intenzionato a mettere in atto un turnover ponderato. Rispetto alla formazione schierata in coppa, potrebbero essere 4 o 5 i cambi del tecnico. Sarà Llorente a prendere il posto di Smalling in mezzo a Mancini e Ibanez. Nuova chance dal 1’ anche per Celik, con Zalewski che agirà sulla fascia opposta. Bove che prenderà il posto di Matic - diffidato - vicino a Cristante. Anche Dybala ed El Shaarawy dovrebbero iniziare il match in panchina. Per affiancare Pellegrini sulla trequarti infatti il favorito è Solbakken. Rispetto alla gara vinta con il Feyenoord cambierà anche il centravanti: stavolta sarà Abraham a giocare dall’inizio.

(Gazzetta.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE