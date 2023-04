Mossa Friedkin: saluta il Ceo Pietro Berardi

IL TEMPO (L. PES) - Un'esperienza breve e ben poco intensa. Le strade di Pietro Berardi e della Roma si separano dopo appena 18 mesi. Ieri nel pomeriggio è arrivato il comunicato del club giallorosso che annuncia la fine del rapporto con l'ormai ex Ceo. «L'AS Roma informa che gli organi societari competenti hanno preso la decisione di terminare, con effetto immediato, ogni rapporto tra Pietro Berardi, il Club e le società appartenenti al Gruppo. La Società augura a Pietro il meglio per i suoi futuri incarichi». Poche righe, sintetiche ed incisive.

La scelta arriva direttamente dai Friedkin. Differenza di vedute e la volontà di accrescere il profilo del management del club i motivi che hanno spinto i proprietari a prendere questa decisione. Una scelta che era nell'aria già da diverse settimane, visto il ruolo sempre meno impattante dell'ex Pirelli e un rapporto mai scoppiato fino in fondo con la Roma. Una delle ultime apparizioni fu in Campidoglio accanto al Sindaco Gualtieri per lo stadio. Un progetto che lo ha visto protagonista, assieme ad altri esperti, e che da Trigoria assicurano che andrà avanti senza particolari scossoni, come confermato anche dall'assessore Veloccia.

Berardi era stato annunciato il 7 ottobre 2021 come nuovo Ceo, ed entrò ufficialmente in carica nel gennaio 2022. Nessun nome, al momento, per il ruolo di sostituto. La riservatezza dei Friedkin regna sovrana, ma a breve a Trigoria ci sarà un nuovo dirigente scelto direttamente (come sempre) dalla famiglia texana.