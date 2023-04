LEGGO (F. BALZANI) - Visite mediche superate in gran segreto e primo colpo in arrivo per la Roma. Come anticipato da Leggo Houssem Aouar si è presentato il giorno di Pasquetta nella capitale. Ma non da turista. II centrocampista 24enne si è sottoposto alle consuete visite al Campus Biomedico per poi ripartire nella notte per Lione.

Il franco-algerino (già cercato in passato da Pinto) arriverà a parametro zero visto che è in scadenza col Lione. Pronto un quinquennale da 2,8 milioni a stagione.