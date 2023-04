Mancini: "Pellegrini ha mostrato personalità"

«Ce la giocheremo all'Olimpico, possiamo arrivare fino in fondo in questa competizione». È deluso Nicola Zalewski, ma fiducioso per la gara di ritorno: «Abbiamo disputato una buona partita sotto tutti i punti di vista. In queste gare il risultato può essere deciso da un episodio, stavolta ce ne sono stati due: il rigore che abbiamo sbagliato e il loro gol».

Gianluca Mancini difende Pellegrini per il rigore sbagliato: «Bisogna avere la personalità di calciarli: stavolta ha preso il palo ma ne ha segnati tanti. Siamo sereni, al ritorno potremo ribaltare il risultato».

(Corsera)