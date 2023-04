Mancini e Celik: il piano per fermare Leao

Una Roma incerottata prova a strappare punti al miglior Milan di questo 2023. Ecco perché Mourinho sta studiando una squadra attenta alla temibile fascia sinistra che tra Rafael Leao e Theo Hernandez ha segnato 16 gol e servito 17 assist.

Gianluca Mancini e Zeki Celik scenderanno in campo titolari, nella sfida di gennaio avevano coperto bene la fascia rendendola meno pericolosa del previsto sebbene uno dei due gol realizzati dai rossoneri porta la firma con un assist perfetto di Leao per l'inserimento in area di Tommaso Pobega. Per gran parte della partita è stata però efficace la difesa del difensore centrale e del terzino turco. Ai due difensori va inoltre aggiunto il sostegno di Cristante e quello di Zaniolo - a tratti - che ha pressato il francese per spingerlo nella propria metà campo.

Un compito che sarà probabilmente affidato a Pellegrini, oggi più che mai indispensabile nella doppia fase. Copertura degli esterni, ma anche di Krunic e Tonali, ma senza avere troppo il baricentro basso. La Roma non vuole schiacciarsi nella propria metà campo, ma parzialmente rispettare quelle che sono state le mosse di San Siro. Il Milan aveva gestito la palla per gran parte dell'incontro, ma soprattutto per una scelta della Roma per cercare occasioni su contropiede e da palla inattiva. Inoltre i due terzini hanno avuto un atteggiamento soprattutto difensivo per evitare proprio le ripartente del reparto offensivo giallorosso.

(Corsport)