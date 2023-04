Lussazione per Solbakken: non si opera

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Vigilia di coppa in casa Roma. Manca solamente un giorno alla gara d'andata dei quarti di Europa League contro il Feyenoord. I giallorossi svolgeranno oggi l'ultimo allenamento prima di partire alla volta di Rotterdam.

Ieri a Trigoria è andata in scena la prima vera seduta tattica dopo lo scarico di lunedì, mentre Solbakken ha svolto gli esami strumentali che hanno confermato la lussazione alla spalla sinistra. L'attaccante norvegese, di comune accordo con lo staff medico, opterà per la terapia conservativa almeno fino alla gara con l'Udinese, dove sicuramente rimarrà in tribuna. Dopo il match di domenica verranno infatti svolti ulteriori esami e verrà deciso se continuare il trattamento, oppure optare per l'operazione.

Questa mattina alle 12 la Roma si ritroverà al Fulvio Bernardini per l'ultimo allenamento prima della partenza per Rotterdam: i primi 15 minuti saranno aperti alla stampa, mentre il resto della seduta sarà blindata. Il volo per l'Olanda è in programma nel primo pomeriggio, mentre alle 18.30 andrà in scena al De Kuip la conferenza stampa di Mourinho. Oltre al tecnico portoghese risponderà alle domande dei giornalisti anche Bove.

Per presentare la sfida di Europa League, ha parlato ai canali ufficiali del Feyenoord Santiago Gimenez. L'attaccante messicano ha sottolineato l'importanza di giocare in casa la gara d'andata, invocando il supporto del pubblico: «Dobbiamo affrontare la Roma come una finale. Sarà fondamentale controllare la partita e assicurarci di passare in vantaggio. Giochiamo in casa e sono sicuro che capiranno cosa vuol dire essere al De Kuip».