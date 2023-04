L'ok delle commissioni: si accelera sullo stadio

Sono tre le commissioni - la Sport, la Mobilità e l'Ambiente -che ieri hanno-dato il parere favorevole al progetto Stadio della Roma di Pietralata. Per oggi è atteso il via libera della Commissione Patrimonio e, per domani, l'ultimo, da parte della Lavori pubblici. Domani, quindi, si chiuderà l'esame della delibera di pubblico interesse alla costruzione del nuovo impianto giallorosso varata dalla Giunta a inizio febbraio. (...) Aumenterà il numero di posti auto da costruire, saranno modificate le percentuali massime di divisione fra i diversi mezzi, pubblici e privati, per accedere allo Stadio e, soprattutto, viene introdotto un voto di Consiglio comunale aggiuntivo rispetto a Tor di Valle e che servirà, quando sarà presentato il progetto definitivo, per autorizzare il Sindaco o il suo delegato a sedere nella Conferenza di Servizi decisoria. (...)

(Il Messaggero)