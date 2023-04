Llorente verso la conferma, Cristante prova

L'unica ragionevole certezza emersa dalle prove tattiche della settimana è la conferma di Diego LIorente nel terzetto difensivo. Potrebbe quindi restare ancora fuori Ibañez. Sui lati Zalewski a destra (oggi Karsdorp torna dal Qatar, tra vacanza e recupero), Spinazzola a sinistra. I grandi dubbi sono a centrocampo e in attacco: nel primo caso la corsa è a tre per due posti fra Cristante, Matic e Wijnaldum, mentre in attacco il testa a testa riguarda Belotti e Abraham.

La sensazione è che tutto dipenda da Dybala: con Paulo dentro, toccherebbe a Belotti. Viceversa Abraham, che non è al top, potrebbe essere rilanciato con Wijnaldum avanzato e la coppia Cristante-Matic a comporre la cerniera.

Proprio Cristante, con un occhio tumefatto e il cerotto che copre la ferita, si è presentato ieri in conferenza stampa rassicurando i tifosi: «Sto bene, non c'è problema, sono pronto a giocare». Sulla partita Cristante osserva: «Abbiamo giocato bene a Rotterdam. Rispettiamo molto il Feyenoord ma con il sostegno del nostri tifosi possiamo ribaltare la situazione».

