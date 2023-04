L'invasione ultrà del Feyenoord: "Oggi saremo mille"

Provocazioni via social e foto ricordo da piazza di Spagna davanti alla Barcaccia: «Eccoci di nuovo». Ma anche il trucco per entrare allo stadio Olimpico di nascosto: «Fingete di essere inglesi con la maglietta della Roma». Sono circa un centinaio i tifosi olandesi del Feyenoord venuti a Roma, sfidando il divieto della prefettura.

Ma il numero dei Feyenoorders potrebbe essere molto più alto stasera, «quasi mille», secondo Carli Klijn, portavoce del fan club FSV De Feijenoorder intervistato due giorni fa dal quotidiano olandese Ad. La maggior parte di loro è arrivata a Roma in incognito, eludendo i controlli, mischiandosi tra i turisti provenienti da Bruxelles e altre città europee e fornendo falsi nomi per le prenotazioni agli hotel. Tutti quelli intercettati dalle forze dell'ordine ieri pomeriggio sono stati incanalati allo Shamrock pub, il locale a due passi dal Colosseo: 50 tifosi olandesi sono stati identificati e le camionette della polizia sono state messe a presidio del quadrilatero attorno al pub.

Serratissimi i controlli della polizia. Gli agenti italiani, insieme a quelli olandesi che hanno seguito in borghese la trasferta degli ultras del Feyenoord, hanno cercato di monitorare ogni spostamento dei tifosi a cui è stato sconsigliato di girare da soli per la città.

L'obiettivo è quello di evitare in ogni modo i contatti in serata con i tifosi della Roma, con cui i rapporti sono più che tesi da anni. Dagli incidenti del 2015, in cui venne vandalizzata la fontana della Barcaccia durante la guerriglia con le forze dell'ordine. Agli scontri di Tirana, in occasione della finale di Conference League dello scorso anno vinta poi dalla Roma. L'ultima provocazione dei tifosi olandesi risale a pochi giorni fa: alcuni ultras della Vak, circa una ventina, si sono recati a Napoli per incontrare gli ultrà partenopei e intonare insieme cori contro la Roma.

Per garantire l'ordine pubblico, nel corso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza di ieri, è stato predisposto un piano speciale che prevede lo spiegamento di circa 1.500 uomini delle forze dell'ordine. Le aree più a rischio sono quelle del centro storico, con una particolare attenzione alle piazze dove si trovano i principali monumenti. Anche per questo, ieri è stata transennata la fontana della Barcaccia, che ormai è diventato un simbolo anche per i tifosi olandesi: «Da quanto tempo non ci vediamo, l'ultima volta avevi un aspetto migliore».

(La Repubblica)