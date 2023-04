Lina Souloukou scelta dai Friedkin come nuova Ceo

LEGGO (F. BALZANI) - È Lina Souloukou la nuova Ceo e General Manager della Roma. Una mossa a sorpresa dei Friedkin "con effetto immediato" per sostituire Berardi. Classe '83 figlia di un ex portiere, è nel board dell'ECA nonché ex dirigente dell'Olympiacos. Avrà un ruolo importante e si occuperà di diverse aree del club. «Lina è una leader esperta, rispettata e riconosciuta nel mondo del calcio e del business», le parole di Friedkin. «Ogni donna che ha successo in questo settore ha lavorato 10 volte di più di qualsiasi coetaneo maschio» dichiarò mesi fa la Souloukou.