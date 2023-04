Lina Souloukou nuova Ad. Vincente in Grecia

I Friedkin sorprendono ancora e mettono una donna a capo della Roma. Questo l'annuncio ufficiale: «La Roma è lieta di annunciare che Lina Souloukou è stata nominata nuova Chief executive officer & General manager del club. La dirigente entrerà in carica, con effetto immediato». Prende il posto di Pietro Berardi. Lina Sou-loukou, greca, 39 anni, doppia laurea in Giurisprudenza prima ad Atene e poi a Salamanca, figlia di un portiere diventato poi allenatore, ha lavorato a lungo all'Olympiacos, vincendo tutto quello che c'era da vincere in patria. Tra i tanti incarichi, anche quello nel board dell'Eca. Insieme a Rafaela Pimenta, procuratrice brasiliana che ha ereditato gli affari di Mino Raiola, e a Marina Granovskaia, ex dirigente tuttofare del Chelsea di Roman Abramovich, è tra le donne più influenti del mondo del calcio. (...)

(corsera)