L’ex-Roma James Pallotta vuole comprare il Bari? In caso di Serie A i De Laurentiis devono vendere

[...] L’ex presidente della Roma, James Pallotta, sarebbe interessato all’acquisizione del Bari, il club pugliese al momento terzo in classifica in Serie B e a caccia della promozione in Serie A [...].

Se il Bari dovesse salire in Serie A, la società dovrebbe essere venduta. Il club è di proprietà di Luigi De Laurentiis, figlio del presidente del Napoli Aurelio e in caso di promozione la norma che vieta le multiproprietà nel calcio obbligherebbe la famiglia De Laurentiis a fare a meno del Bari. In realtà il problema si porrà comunque, anche in caso di permanenza in Serie B, a partire dalla stagione 2024-2025, quando non si potrà detenere la proprietà di più club anche se non nella stessa categoria. Ma un’eventuale promozione in Serie A già a giugno accelererebbe i tempi della cessione. [...]

(milanofinanza.it)

