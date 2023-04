L'errore fatale di Pellegrini, segno di una crisi infinita

Il rigore sbagliato da Lorenzo Pellegrini al de Kuip ha indirizzato - in negativo - l'andamento di Feyenoord-Roma. Ma quell'errore dal dischetto ha soprattutto certificato le difficoltà tecniche e fisiche del capitano giallorosso, evidenti da tutta la stagione. Il cambio al 45' sa di bocciatura tecnica, come ammesso dallo stesso Special One a fine gara: «È stata una mia scelta. Ma non ha niente a che vedere con l'errore. Se uno dei miei sbaglia un rigore è come se lo avessimo sbagliato tutti».

Difesa del gruppo e del capitano. Ma che la stagione di Pellegrini sia negativa sono i numeri a raccontarlo. Lo scorso anno il capitano giallorosso chiuse la stagione con 14 gol e 8 assist. Quest'anno è fermo a 5 gol, di cui 4 su rigore (con 2 errori). Nel mezzo vari acciacchi - veri o presunti - a fare da cornice a prestazioni spesso sottotono. «Il meglio deve ancora venire» aveva chiosato alla vigilia lo Special One, riferito al capitano. Magari sarà per la prossima, visto l'errore capitale al de Kuip. E sbagliare un rigore alla fine del primo tempo, sullo 0-0 è un errore grave. Che diventa macigno se a commetterlo è il calciatore più rappresentativo, nonché il più pagato di tutta la rosa. Con il risultato di acuire un malcontento sempre più crescente tra i tifosi della Roma. Esploso sui social al fischio finale.

(La Repubblica)