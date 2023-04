Le dure battaglie contro il sistema

Mourinho resta, non ci sono se, né ma. Resta per la grande passione - ricambiata - con l'ambiente e i tifosi. José ha trovato una sua casa. [...] Il sottobosco che ostacola l'allenatore della Roma e anche la squadra è il mondo degli arbitri. [...] Molto pericoloso, ma soltanto così si spiega la grande distanza tra cartellini gialli e rossi.

La Roma non è tra le più fallose in serie A, ma il suo allenatore, lo staff e alcuni giocatori sono tartassati. [...] Dovrebbero aver capito che il sistema è evidente, però sentirei di dare un consiglio ai Friedkin: fatevi sentire ai vertici della Lega e con gli arbitri, la fatica e gli investimenti non possono essere ridicolizzati. [...] Oggi è l'occasione per provare la tenuta alla vigilia di altri incontri importanti, anche in Europa. A te l'Olimpico, José! Siamo con te, facci divertire.

(Paolo Liguori - Il Messaggero)