L'Atalanta graffia, flop Roma

L'Atalanta batte 3-1 la Roma e si rilancia, portandosi a -4 dalla Champions. La frenata dei giallorossi è brusca e rappresenta la quarta sconfitta nelle ultime sei trasferta. Inoltre Mourinho, alla 100esima panchina in giallorosso, dovrà fare i conti con gli infortuni di Llorente e Dybala. Il primo tempo è stato bloccato e nervoso, ma la Dea è passata in vantaggio grazie a Pasalic su assist di Zapata. Nella seconda frazione di gioco la Roma è chiamata a reagire, ma è rimasta imbrigliata nella rete atalantina e ha sofferte su palle perse e contropiedi. Al 70' Mourinho ha cambiato tutto mandando in campo contemporaneamente Dybala, Matic, El Shaarawy e Spinazzola, ma poco dopo è arrivato il raddoppio dei padroni di casa su corner con Toloi. All'83' Pellegrini ha messo a segno la rete del 2-1, ma un attimo dopo Rui Patricio ha regalato a Koopmeiners la rete del 3-1.

(gasport)